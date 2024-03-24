الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للسل

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 24 مارس من كل عام اليوم العالمي للسل وذلك من أجل رفع مستوى الوعي العام بما يخلفه وباء السل على صحة الإنسان وحياته الاقتصادية والاجتماعية، ولتكثيف ايضا الجهود الرامية إلى انهاء هذا الوباء العالمي، ويتزامن هذاالتاريخ مع اليوم نفسه من عام 1882 الذي اعلن فيه الدكتور روبرت كوخ عن اكتشافه للبكتريا المسببة للسل ممهدا السبيل بذلك امام تشخيص هذا المرض وعلاجه.

ويهدف هذا اليوم الذي وضع له شعار "نعم، يمكننا القضاء على السل" إلى بث الأمل والتشجيع على انخراط القادة على أعلى مستوى وزيادة الاستثمارات وتسريع تطبيق التوصيات الحديدة الصادرة على المنظمة والأخذ بالابتكارات وتسريع الاجراءات والتعاون المتعدد لقطاعات مكافحة وباء السل عالميا وهذا التعاون ينطوي على الأهمية الحاسمة للفرص المتاحة لزيادة تسليط الأضواء على الموضوع وإبداءالالتزام السياسي في الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السل.

ووجهت المنظمة نداء للعمل مع الشركاء من اجل حث الدول الاعضاء على تسريع وتيرة نشر المقررات العلاجية التي توصي المنظمة بإعطائهافي مدة أقصر عن طريق الفم حصرا لعلاج السل المقاوم للأدوية ويحتفي اليوم باكتشاف الجرثوم المسبب للسل في مثل هذا اليوم ٢٤ مارسمن عام ١٨٨٢ لأول مرة.