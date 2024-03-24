ندوة حول "التغيرات المناخية - التحديات وآليات التكيف" بجامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ندوة حول "التغيرات المناخية - التحديات وآليات التكيف"، والتي نظمتها كلية دار العلوم بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم، بحضور لافيف من قيادات الجامعة.

‎أكد حتاته، أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة خلق وعي جمعي لدي الشباب الجامعي بشأن مشكلة التغيرات المناخية وأبعادها ومخاطرها واليات التكيف معها، باعتبارها قضية هامة تؤثر سلباً علي كافة مناحي الحياة.

أوضح الدكتور عرفه صبري حسن، أسباب التغيرات المناخية وأسبابها معرفاً التغيرات المناخية، باختلال في الظروف المناخية، كالحرارة والرياح والأمطار، فهي تغير في خصائص الكرة الأرضية، ويطلق عليها المشكلة الكارثة الزاحفة لعدم القدرة علي التحكم والتنبوء بها.



وأضاف أن للتغيرات المناخية، أسباب عديدة طبيعية واصطناعية وتشمل البراكين، التي تؤدي للاحتباس الحراري والبقع الشمسية التي تزيد من درجة حرارة الأرض والعواصف الترابية في الأقاليم الجافة والأشعة الكونية الناتجة عن انفجار بعض النجوم ومن الأسباب الاصطناعية نواتج الأنشطة البشرية من المصانع والعوادم والقطع الجائر للغابات والأشجار، التي تعتبر أكبر مصدر لامتصاص غازات الاحتباس الحراري خاصة ثاني أكسيد الكربون، وتزايد الأنشطة البشرية وإستهلاك الطاقة الغير متجددة يهدد الأمن العالمي علي المدي الطويل والتي تؤدي الي تغيرات خطيرة مثل إرتفاع حرارة الأرض وذوبان الجليد في المناطق القطبية واختلاف في كمية سقوط الأمطار وأوقاتها، ومايتبع ذلك من تغير في الدورة المائية وعملياتها المختلفة، وارتفاع مناسيب البحار والمحيطات وغمر الأراضي المنخفضة والتأثير علي الثروة السمكية والحيوانية.

متابعًا أن، الزيادات الملحوظة في متوسط درجات الحرارة منذ منتصف القرن العشرين من المرجح حدوثها، بسبب الزيادة الملحوظة في تركيزات الملوثات الجوية عامة والغازات الدفيئة والتي تسبب فيها الإنسان.



وأكد أن الأمر لا يمكن تجاهلة فقد أصبح التغيير واجب وقضية ذات طابع عالمي وتتطلب مجهودات دولية من خلال التعاون المشترك بشأن تغير المناخ لتوحيد الجهود واصدار القوانين وتنظيم مؤتمرات دولية وتنفيذ توصيات مؤتمرات المناخ cop السنوية، مشيراً إلي تبني الدولة المصرية خطة طموحة في هذا السياق وفقاً لرؤية مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ومن جانبه قدم محمد هاشم الشكر لجامعة الفيوم على التعاون والدعم الدائم لمركز النيل للاعلام مشيراً إلي موضوع الندوة الذي يأتي ضمن محاور حملة الهيئة العامة للاستعلامات معاً لمواجهة التغيرات لزيادة الوعي لدي المواطن بكافة المحافظات.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والرد علي الأسئلة واستفسارات الحضور.

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