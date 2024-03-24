على هامش تواجده بغانا.. وزير الشباب يلتقي النائب البابوي لدول غرب أفريقيا

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من مسئولي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدولة غانا لمناقشة الخدمات التى تقدمها الكنيسة وتعاونها مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بمختلف الدول الأفريقية، وتعاونها المثمر مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء اللقاء بكنيسة مار مرقس بالعاصمة الغانية أكرا، بحضور القمص أثناسيوس أفاماركوس النائب البابوي لدول غرب أفريقيا، السفير المصري بغانا السفير أيمن الدسوقي، والقس ويصا فرج كاهن كنيسة مارمرقس بأكرا ووكيل النائب البابوي لدول غرب أفريقيا.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح بين كافة أبناء الشعب والذى يؤكد ويجسد روح المواطنة بين أبناء الشعب المصرى العظيم، مشيرًا إلي دورها كقوة ناعمة في مختلف دول العالم وبخاصة القارة السمراء.

كما أثني الوزير علي تواجد الكنيسة بين الأوساط الشبابية سواء علي الصعيد المحلي أو القاري، وتقديم كافة الخدمات الطبية والإجتماعية والتربوية، لافتاً إلي أن الدولة تُقدر بشكل كبير دور الكنيسة علي الصعيد الإفريقي.

ورحب مسئولي الكنيسة القبطية بدولة غانا بالسيد الوزير وزيارته العزيزة علي هامش استلام الدكتور أشرف صبحي لراية دورة الألعاب الأفريقية، وكذلك دعم الوزير للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية، ونجاحها في إنهاء مشاركتها متوجة بـ192 ميدالية متنوعة، لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة فى المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.