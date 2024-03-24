سفيرات ريحانة تحتفل بعيد الأم والمرأة المصرية بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش

نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالات لسفيرات البرنامج القيادي لتمكين الفتيات “ريحانة” احتفالاً بالمرأة في عيدها داخل مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

وجرى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بعيد الأم وشهر المرأة كلك لقاءات لتكريم الأمهات المثاليات وزيارة الجهات والمؤسسات الحكومية والأندية ومراكز الشباب ودور المسنين لمشاركة السيدات والأمهات في عيد الأم وتوزيع الهدايا والورود.

كما تخللت الاحتفالات تنفيذ لقاءات وندوات توعوية عن عيد الأم ودور المرأة في المجتمع وآلتي ألقتها المحاضرة سناء عبيد وتحدثت عن إنجازات المرأة المصرية السيناويه بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والثقافية عمل لقاءات الترويج للبرنامج ريحانة للامهات لتعريفهم بأهمية البرنامج القيادي ريحانة لضم فتيات جدد خلال المرحلة القادمة، وتنفيذ ندوات توعية طبية لصحة المرأة وحقوقها القانونية والتعريف بفروع ومحاور , البرنامج بحضور عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بشري احمد منسقة المشروع.

وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أن فكرة برنامج “ريحانة” تتبلور في صقل مهارات الفتيات لتمكينهم من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.