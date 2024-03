بنمو 112%.. بنك القاهرة يحقق 6.7 مليار جنيه صافي ربح بنهاية 2023

أعلن بنك القاهرة نتائج أعماله للعام المالي المنتهى في ديسمبر 2023 معلناً عن تحقيق قفزة نوعية في أرباح البنك، وبما يفوق المعدلات المستهدفة بمختلف قطاعات الأعمال بالبنك، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 112% والتي بلغت 6.7 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 11 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو 96%.

تأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال عام 2023 تأتى تأكيداً على ريادة ومكانة داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذى انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للبنك، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 17.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 39%.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 58%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة بـ 15.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 41%، وتأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

إجمالي أصول البنك يصل إلى 402 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%

وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الإحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 17.35%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

ونتيجة للأداء القوى في عام 2023، فقد حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 1.8% مقارنة بـ 1.1% بنهاية عام 2022، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية بحوالي 9% لتصل إلى 24.1% بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 15.1% في عام 2022.

كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.50% بنهاية عام 2022 إلى 36.68% بنهاية عام 2023.

كما أكد "فايد" أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغت 5.3 مليار جنيه.

ودائع العملاء تسجل 302.1 مليار جنيه بمعدل نمو 21%

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 51.9 مليار جنيه بمعدل 21% لترتفع إلي 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 164.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

179.8 مليار جنيه إجمالي رصيد محفظة قروض البنك بنهاية ديسمبر 2023

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه لتصل إلى 179.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 28%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52% بنهاية ديسمبر 2023.

وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه لتصل إلى 81.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 21%.

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ومساندة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 24 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%.

كما تجاوزت محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسب المستهدفات المقررة من البنك المركزي، حيث وصلت نسبة التسهيلات لتلك الشركات الى 31.8%، كما تخطت نسبة محفظة الشركات الصغيرة 11.7% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك بزيادة 1.7% عن النسب التي حددها البنك المركزي.

وكأول بنك مصري، حصد بنك القاهرة الجائزة البلاتينية كأفضل ممول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA Region من قبل المنتدى العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 والذي يدار بواسطة مؤسسة التمويل الدولية IFC العضو بمجموعة البنك الدولي.

محفظة التجزئــة المصرفية

وسجلت محفظة التجزئــة المصرفية بنهاية عام 2023 ارتفاعاً لتصل إلى 63.9 مليار جنيه مقارنة بـ 47.1 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 16.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 36%.

واستناداً لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عام في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فقد بلغ رصيد المحفظة بنهاية عام 2023 نحو 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 45%.

بطاقات الائتمان

ويحرص بنك القاهرة على تقديم باقة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، وبلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 32% بالمقارنة بنهاية 2022، وبنسبة نمو 74% في رصيدها ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى 1.76 مليار جنيه بالمقارنة بنهاية 2022 والبالغ 1.01 مليار جنيه.

فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً والائتمانية بأنواعها بنهاية عام 2023 نحو 11% مقارنة بنهاية 2022، لتصل إجمالي عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.4 مليون بطاقة.

هذا وقد شهد عام 2023 إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة مثل التقسيط المجاني والكاش باك للعملاء لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام، بالإضافة إلى امكانية التقسيط بدون فوائد خلال العام من شبكة متاجر مختارة على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستفادة من برامج التقسيط المختلفة التي يقدمها البنك والتي تصل إلى 60 شهر على جميع المعاملات.

التحول الرقمي

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، حيث تم اصدار أكثر من 412 ألف بطاقة حتى نهاية عام 2023 بالتعاون مع شركة Telda عن طريق إصدار بطاقات مدفوعة مقدماً يتم ربطها بتطبيق Telda الإلكتروني للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.

ويسعي بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

3.9 مليون معاملة علي المحفظة الالكترونية للبنك بأجمالي 5.9 مليار جنيه

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 3.9 مليون معاملة حتى نهاية عام 2023 بإجمالي تعاملات 5.9 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 229 ألف محفظة بنهاية عام 2023.

وتماشياً مع سياسات البنك المركزي في التحول الرقمي وتقديم العديد من الحلول الالكترونية تم إطلاق شركة تالي لتقديم حزمة مختلفة من الحلول الرقمية بالإضافة الى انتشار بنك القاهرة في خدمات الدفع عند التجار تتمثل في زيادة عدد ماكينات نقاط البيع "POS" لتصل إلى 8800 نقطة بيع بإجمالي تعاملات 1.23 مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2023.

وفيما يتعلق بخدمات السحب النقدي التي تقدمها شركة "تالى" من خلال نقاط البيع، تقدم تلك الخدمة الدعم في مناطق الريف لتوفير الاحتياجات النقدية في حالة عدم توافر ماكينات الصراف الالي، أما عن خدمات قبول المدفوعات الالكترونية عبر الانترنت فتعد إحدى الخدمات المقدمة لتوفير آليات الدفع عن بعد، كذلك توفر الأمان في فترات انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة، وسيتم إطلاق العديد من الخدمات خلال عام 2024 للتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بمختلف الأقاليم.

هذا وشهدت خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال عام 2023 طفرة في عدد العملاء المشتركين وصولاً إلي حوالي 736 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 57%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chatbot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزي المصري دعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية، وقد شهد عام 2023 زيادة مستمرة في عدد المعاملات التي تمت عبر التطبيق والتي تجاوزت 6 مليون معاملة بنهاية العام بزيادة تجاوزت الـ 1600%.

1670 ماكينة صراف آلي تغطي جميع محافظات الجمهورية

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1670 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى 63.5 مليون معاملة بنهاية عام 2023 بقيمة 132.8 مليار جنيه مصري، كما قام بنك القاهرة بزيادة عدد الماكينات التي تخدم العملاء من ذوي الهمم بنسبة 10% من إجمالي عدد الماكينات وجاري العمل علي زيادة تلك النسبة لتصل إلى 20% بنهاية عام 2024.

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكتروني E-statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 62 ألف عميل بنهاية عام 2023 بزيادة 170% عن عام 2022.

الشمول المالي

ودعماً للشمول المالي، نجح بنك القاهرة في استقطاب نحو 217 ألف عميل جديد بنهاية عام 2023 ليصل عدد العملاء الأفراد إلي 3.9 مليون عميل بنهاية عام 2023، ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي لضمان دمج مختلف شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية، وكذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام بنك القاهرة باتخاذ عدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم وتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات "وفـــر" بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف.

249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية

ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال مجموع فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك منذ بداية العام المالي 2023 بافتتاح فرع جديد بمنطقة الزمالك ونقل 3 فروع الى مواقع أكثر تميزاً وتشمل فرع مغاغة بالمنيا وفرع الاسماعلية بالإسماعلية وفرع الشهداء بالسويس.

ونجح بنك القاهرة في توسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة بالسوق المحلي والتي شملت أكثر من 200 مؤسسة بجميع أنواعها (تأجير تمويلي - تخصيم - تمويل عقاري- تمويل متناهي الصغر - تمويل استهلاكي - مدفوعات الكترونية - سمسرة، بالإضافة الي التأمين وصناديق الاستثمار)، وقد وصل حجم محفظة القروض إلي 5 مليار جنيه مصري وودائع العملاء إلي 28 مليار جنيه مصري. كما تم العمل على توطيد علاقات البنك بالمؤسسات المالية في القارة الإفريقية لتغطية أكثر من 45 دولة لمساعدة الشركات المصرية في توسيع أنشطتها التجارية في السوق الافريقي.

وقد شهد عام 2023 استمرار البنك في تطبيق استراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة وتعظيم ربحيتها من خلال دعم أعمال الشركات القائمة في المحفظة، حيث بلغ حجم المحفظة الاستثمارية للأسهم وصناديق الاستثمار نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقابل نحو 4 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بزيادة قدرها 831 مليون جنيه وبمعدل نمو 20.7%، وترجع تلك الزيادة بصفة رئيسية لاستكمال خطة تطوير بنك القاهرة أوغندا من خلال زيادة رأس مال البنك بنحو 22.1 مليون دولار، فضلاً عن تدعيم رأس مال شركة كايرو للتأجير التمويلي بنحو 49 مليون جنيه.

أما عن الاستثمارات الجديدة، فقد ساهم البنك بنسبة 20% في رأس مال شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، وهي الشركة التي تدير صندوق مصر العقاري 1، وتهدف تلك المساهمة إلى دخول مجال إدارة الصناديق العقارية وإطلاق عدة صناديق أخري مما يساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك وخلق منتجات استثمارية جديدة.

وعلى صعيد اَخر، فقد تم بيع نسبة 10% من رأسمال شركة حراسات للأمن والحراسة إلى البنك الزراعي المصري، من أجل توسيع قاعدة مساهمي الشركة وتنمية أعمالها.

وفيما يتعلق بمحفظة استثمارات البنك، فقد شهدت توزيعات الأرباح المحصلة من الشركات التابعة والشقيقة والاستثمارات المالية من الدخل الشامل خلال عام 2023 نمواً بمعدل 67%.

جهود البنك في مجال الاستدامة والتمويل المستدام

وفى إطار جهود البنك في مجال الاستدامة والتمويل المستدام، وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية شراكة لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية لحماية البنك من مخاطر تغير المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، بالإضافة إلى مساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي إطار المشروع تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييم داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر تغير المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.

جوائز ومراكز متقدمة من كبرى مؤسسات التقييم العالمية

وتتويجاً لما حققه البنك من إنجازات متتالية خلال عام 2023، حصد البنك العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل في العالم، ومن أبرز تلك الجوائز حصول البنك على الجائزة البلاتينية كأفضل بنك بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢٣ وذلك كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة وفقاً لما أعلنه "منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة Global SME Finance Forum" والذى يتم ادارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC-عضو مجموعة البنك الدولي، كما حصل البنك على Elite Quality Award من بنك جي بي مورجان JP Morgan لعام 2023 والتي يمنحها سنوياً لأكثر البنوك نمواً ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية تقديراً لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة وفقاً لمعايير الأداء التي حددها جي بي مورجان محققاً معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%، كما حصل البنك على شهادة الأيزو 27001 تتويجاً لجهوده في مجال تعزيز أنظمة أمن المعلومات وتوافق البنك مع كافة المتطلبات التي حددها المعيار بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الأمن السيبراني وقدرته على حماية المعلومات الحساسة للعملاء والمؤسسة ذاتها، كما يعكس التزام البنك بضمان سلامة وأمن المعلومات التي يتعامل معها، فضلاً عن حصول البنك على 3 جوائز من مؤسسة EMEA Finance أحد أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المال والبنوك وذلك خلال الاحتفالية السنوية التي أقامتها المؤسسة بلندن للإعلان عن جوائزها لعام 2022 على مستوى اقليم اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، حيث حصل البنك على جائزة أفضل تمويل صناعيBest industry Deal ، وجائزة أفضل هيكلة تمويلية Best Restructuring in EMEA، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية في افريقيا Best Local Currency Loan in Africa، كما قامت مؤسسة GFC Media Africa بمنح جائزة أفضل صفقة تمويلية بالقطاع الصناعي لعام 2022 عن أحد العمليات التمويلية في مجال صناعة السكر، وقد شارك البنك في تلك الصفقة كمرتب رئيسي أولى وبنك حساب خدمة الدين، كما حصد بنك القاهرة جائزة International Business Magazine كأفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2023 “Best CSR Bank in Egypt”استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والإستراتيجية التي يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية.

جهود البنك في مجال المسؤولية المجتمعية

وتواصلت جهود البنك في مجال التنمية المجتمعية من خلال مساندة العديد من القطاعات الحيوية ومن أبرزها مجال التعليم من خلال التعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا حيث يقوم البنك بتقديم40 منحة دراسية لطلاب الجامعة بهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والنقص في الكفاءات في مجال التكنولوجيا، كما سيتم تخصيص قاعة محاضرات بالجامعة باسم وشعار بنك القاهرة، فضلاً عن قيام البنك بتقديم 25 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما قام البنك بتقديم منح دراسية للطلاب بجامعة المنصورة الجديدة وجامعة النيل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن سداد الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما يستكمل البنك تعاونه مع مؤسسة ENACUTUS Egypt لربط معارف الطلاب بمجتمعات ريادة الأعمال، وفى اطار مواصلة جهوده في دعم القطاع الطبي، قام البنك بتوجيه مساهماته للعديد من الجهات والمؤسسات، ومنها، مستشفى الهلال الأحمر بطنطا، ومستشفى الناس لعلاج الحالات المرضية من حديثي الولادة، و مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، بالإضافة إلي المساهمة في إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لصالح مستشفيات شفاء الأورمان، واستكمال شراء أجهزة طبية للمعهد القومي للأورام، كما تبرع البنك لمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وتجهيز وحدة الملك فهد التابعة لمركز علاج قصور الكلى بمستشفيات جامعة القاهرة، فضلاً عن مساندة البنك مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" ، كما تبرع البنك لصالح جمعية الدكتور مصطفى محمود لخدمة مرضى العيون والتبرع لعلاج حالات مرضية بالتعاون مع جمعية الأورمان، واستمراراً لجهود بنك القاهرة في مجال الحفاظ على البيئة، يستكمل البنك الشراكة بالمرحلة الثانية من مبادرة "شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالإضافة إلى التبرع لمؤسسة روتاري لدعم بعض الأنشطة التي تقدمها الجمعية.

كما يواصل البنك دعمه لحملة شتاء آمن لتوفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن مساندة الأسر المستحقة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، بالإضافة إلى توجيه مساهماته لصالح صندوق تحيا مصر من خلال توزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين والمساهمة في مبادرة زواج الفتيات بالتعاون مع الصندوق، والمشاركة في حفل الزفاف الجماعي للأسر الأكثر إحتياجاً، فضلاً عن التعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال توزيع حقائب مدرسية للطلاب غير القادرين، وفى مجال التأهيل والتشغيل وخلق فرص العمل، يستكمل البنك شراكته مع جمعية الاورمان لتقديم قروض حسنة دوارة تدر دخل مستدام للفئات الأكثر استحقاقاً.