شهدت معاهد منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاحد، انطلاق اختبارات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتابع عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الاختبارات بإدارة الحمام التعليمية، يرافقه صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، ومدير إدارة الحمام التعليمية، عادل الشافعي.

حيث يؤدي التلاميذ اليوم امتحان المهام الأدائية في مادتي (القرآن الكريم - التربية الإسلامية)، دون رصد شكاوى، موجها تعليماته بتوفير سبل الهدوء والراحة للتلاميذ لأداء الامتحانات بشكل جيد.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أن المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب التلاميذ للمهارات، التي تم التدريب عليها في المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى كيفية تقييم المهام الأدائية، حيث يحصل الطالب على 10 درجات لحضوره وتسليمه ورقة المهام، ثم يتم تصحيح المهمة في ورقة الإجابة ليحصل الطالب على 25 درجة ليكون إجمالي الدرجات 35 درجة.

انطلاق اختبارات المهام الأدائية لطلاب معاهد منطقة مطروح الأزهرية

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