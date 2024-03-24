الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى سقوط أمطار على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة فى القاهرة الكبرى الآن تسجل 16 درجة مئوية .

كما يشهد الأحد أمطار خفيف إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والصحراء الغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغرى 15 درجة .

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