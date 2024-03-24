سلامة الغذاء: فحص 339 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة

كشف التقرير الأسبوعي للهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أنه ضمن أنشطة الهيئة خلال الأسبوع الماضي ، سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 67 منتجا و11 شركة، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتج جديد، وأصدرت 12 شهادة بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي البحيرة والقاهرة،

وتم تسجيل 3 مواقع لتخزين القمح بمحافظة البحيرة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 25 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 12 شكوى وجاري فحص 13 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 634 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، القليوبية، المنيا، الفيوم، المنوفية الإسكندرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 19 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1655 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ 4 حملات على عدد 24 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 534 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 358 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 116 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، بني سويف، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر وجنوب سيناء، وتم استيفاء 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 32 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة ، وتم تسجيل 14 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، والجيزة، وتم تسجيل عدد 1 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 339 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 3 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع و موردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.



كما تم عقد برنامج تدريبي لعدد من منشآت تداول الأسماك ومفتشي الإدارة والخاص بنظم الرقابة الرسمية في إطار متطلبات وتشريعات الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار الزيارة المرتقبة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، القاهرة والجيزة.

