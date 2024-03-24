سلامة الغذاء: 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية بالمحافظات خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 12 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 16 – 22 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 5 منشآت لاشتراطات التسجيل، 3 منشآت لاشتراطات التأهيل، 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 57 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم اعتماد 5 منشآت أخرى وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3272 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1656 شركة مصدرة.

في 17 من مارس الجاري شاركت الهيئة بحضور المؤتمر المصري الإيطالي لخدمات الشحن (الرورو) لإنشاء خط سريع للشحن بين مينائي تريستا الإيطالي وميناء دمياط لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4680 رسالة بنحو 235 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 72 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السعودية وهولندا واسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 860 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 800 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1765 رسالة بنحو 511 ألف طن لعدد 690 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 85 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 442 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

