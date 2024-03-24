دراسة تكشف عن نوع فاكهة مشهورة ومشبعة خلال ساعات الصيام

كشفت دراسة حديثة أن هناك العديد من الفوائد المختلفة لتناول فاكهة البرتقال وتأثيره الإيجابي على الصحة العامة كوجبة خفيفة وصحية.

ويعتبر البرتقال أحد أكثر الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ويشبع الجسم بسرعة، وهذا يجعله فى حالة اشباع تام أثناء الصيام، بالإضافة إلى تناولها كوجبات خفيفة بين وجبات الطعام.

ويشير الخبراء إلى أن البرتقال يحتوي على ألياف غذائية مفيدة وفيتامينات وجلوكوز يمتصه الجسم ببطء ما يجعله منتجا مهما للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، كما أنه يحمي البشرة أيضا من تأثير العوامل الخارجية، والأشعة فوق البنفسجية الضارة و يبطئ عملية الشيخوخة ويعزز المناعة ويدعم القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى احتوائه على الفتامينات اليومية للجسم.

ويحذر الخبراء من تناول البرتقال في حالة التهاب المعدة وقرحة المعدة واضطراب عمل الأمعاء لعدم التعرض لردود فعل تحسسية وعموما لا ينصح بالإفراط فى تناوله يوميا للوقاية من الأمراض.