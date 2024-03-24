تقلبات جوية يشهدها طقس الإسكندرية مع أولى أيام فصل الربيع

تشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم حالة من التقلبات الجوية، حيث تجمع غطاء سحابي كثيف حجب اشعة الشمس، وسقوط أمطار رعدية غزيرة على سواحل المدينة، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 16 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 15 كم/ ساعة.

تصوير : شريف خيري

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن عودة الأجواء الشتوية مع أول أيام فصل الربيع، وانخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

تصوير : شريف خيري

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على رفع حالة الطوارئ بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار متفاوتة الشدة.

تصوير : شريف خيري

كما ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

تصوير : شريف خيري

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.