بولندا: استنفار القوات الجوية بسبب الهجوم الصاروخي الروسي ضد أوكرانيا

أعلنت قيادة العمليات بالقوات الجوية البولندية اليوم الأحد أنها أرسلت طائرات مقاتلة لحماية المجال الجوي البولندي خلال الهجوم الروسي بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد أوكرانيا في وقت سابق من اليوم.

وكتبت القوات الجوية البولندية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أنه "تم تفعيل جميع الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى ضمان سلامة المجال الجوي البولندي، وتراقب القيادة العملياتية للقوات الجوية البولندية الوضع بشكل مستمر"، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.

و اتخذت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قرارا بتعبئة الطائرات المقاتلة صباح يوم 24 مارس في الوقت الذي شنت فيه القوات الروسية هجوما جويا آخر واسع النطاق على أوكرانيا.

وشنت روسيا هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على مناطق مختلفة عبر أوكرانيا في الساعات الأولى من يوم 24 مارس واستهدفت الهجمات مناطق في أقصى الغرب مثل لفيف أوبلاست.

ولم تبلغ بولندا عن أي انتهاكات للمجال الجوي خلال الهجوم، وأرسلت طائراتها كإجراء احترازي.

وسبق أن دخلت الصواريخ الروسية المجال الجوي البولندي أثناء الهجمات على أوكرانيا، وفي 29 ديسمبر دخل صاروخ المجال الجوي البولندي، مما وضع دفاعات البلاد في حالة تأهب قصوى.

وفي حادثة أخرى وقعت في 15 نوفمبر 2022، انطلق صاروخ إلى الأراضي البولندية خلال ضربة جماعية روسية، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وخلص المحققون البولنديون في وقت لاحق إلى أنه تم إطلاق قذيفة أوكرانية طائشة مضادة للطائرات لاعتراض الهجوم الروسي.