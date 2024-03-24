خبيرة تغذية روسية: البطاطس تساعد على خفض ضغط الدم

كشفت الدراسات والأبحاث عن تواجد بعض الأطعمة النباتية التي تساعد على خفض ضغط الدم لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل البطاطس وليس كما يعتقد البعض أنها منتج غذائي غير صحي وضار .

ووفقا للدكتورة ناتاليا دينيسوفا خبيرة التغذية الروسية، يعد نبات البطاطس من اهم الاطعمة التى يجب تناولها على الإطلاق لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لأن البوتاسيوم يساعد على خفض مستوى ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك وتعتبرالبطاطس مدرا خفيفا للبول.

وتشير الطبيبة إلى أن 100 غ من البطاطس تحتوي على 568 ملغ من البوتاسيوم و أي ما يعادل 23 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر وإذا اعتبرنا أن حبة بطاطس متوسطة تزن 70 غراما، فإن تناول 2-3 حبات يوفر للجسم أكثر من نصف حاجته اليومية من البوتاسيوم.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة حصول البالغين على 3.5 غرام من البوتاسيوم يوميا.

كما أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء المركز الطبي بجامعة أمستردام أن البوتاسيوم يخفض مستوى ضغط الدم بصورة ملحوظة لدى النساء اللواتي يتناولن أطعمة مالحة حيث كل غرام من البوتاسيوم يخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 2.4 ملم عمود زئبق كما أن البوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى ذلك تحتوي البطاطس على فيتامينات C وPP ومجموعة B وتحتوي بالإضافة إلى البوتاسيوم على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور ومن الأفضل سلقها أو شويها بقشرها و بالطبع المعالجة الحرارية تؤدي إلى فقدان نسبة عالية من فيتامين C ولكن البوتاسيوم والمواد المفيدة الأخرى تبقى.

كما اشارت إلى أن سلبيات البطاطس هو ارتفاع مؤشر نسبة السكر ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لذلك ينصح مرضى السكري بعدم الإفراط في تناولها.