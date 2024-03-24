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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"تعليم مطروح" تكرم وكيل مدرسة لحصوله على إجازة قراءة القرآن الكريم

مدير “تعليم مطروح”
مدير “تعليم مطروح” يكرم وكيل المدرسة الزخرفية لحفظه القرآن
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كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، عبد الحليم عبد الرحمن محمد وكيل الأقسام العملية بمدرسة مطروح الفنية العسكرية الزخرفية، وذلك بعد حصوله على إجازة قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، كذلك تقديراً  لإخلاصه وتفانيه في العمل.

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، بمقر ديوان عام تعليم مطروح.

وقال وكيل الوزارة للمعلم حافظ كتاب الله: “زادك رب العزة علما ونفعك بما تعلمت وبما يفيد طلابك وأبناءك كونك تمثل نموذجاً طيباً مشرفا للمعلمين وكادرا تربوياً مضيئا بحفظ القرآن الكريم وتلاوته بعدة قراءات تزدان به المنظومة التربوية بمحافظة مطروح”. 

وأكد مدير المديرية أن تكريم وكيل الأقسام العملية يأتي في إطار حرص المنظومة التعليمية على تشجيع النماذج التربوية المضيئة  والتي تقدم للطلاب نموذجا يحتذى به في المثابرة والاجتهاد والحرص علي التعليم والصبر في طلبه.

مدير “تعليم مطروح” يكرم وكيل المدرسة الزخرفية لحفظه القرآن الكريم بعدة قراءات

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مطروح تعليم مطروح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح القرآن الكريم المدرسة الزخرفية العسكرية