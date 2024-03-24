دراسة تكشف عن طبيعة مرض متلازمة الوجه الشيطاني وتأثيره على الصحة

كشفت الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة عن وجود اضطراب نادر يجعل الإنسان يرى وجوها شيطانية.

وأوضح العلماء انه تم لأول مرة إنشاء رسوم توضيحية للوجه بناء على الوصف الذي قدمه مريض يعاني من متلازمة الوجه الشيطاني والتى تعرف رسميا باسم تشوه المرئيات الوجهي وقد تم تشخيصها بشكل خاطئ منذ فترة طويلة على أنها مرض انفصام الشخصية.

وتختلف الأعراض المحددة من حالة إلى أخرى ويمكن أن تؤثر على شكل وحجم ولون وموضع ملامح الوجه كما تختلف مدة ظهور الأعراض من أيام إلى أسابيع أو حتى سنوات في بعض الحالات

وتشير دراسة جديدة لكلية دارتموث إلى حالة فريدة لمريض مصاب بتشوه المرئيات الوجهي

وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقدم تصورات دقيقة وواقعية لتشوهات الوجه التي يعاني منها الفرد المصاب بتشوه المرئيات الوجهي ويرى المريض وهو رجل يبلغ من العمر 58 عاما مصاب بتشوه المرئيات الوجهي وجوها دون أي تشوهات عندما يتم عرضها على الشاشة وعلى الورق و لكنه يرى وجوها مشوهة تبدو "شيطانية" عند مشاهدتها شخصيا.

ومع ذلك فإن معظم حالات تشوه المرئيات الوجهي ترى تشوهات في جميع السياقات لذا فإن حالته نادرة بشكل خاص وتمثل فرصة فريدة لتصوير تشوهاته بدقة.

كما التقط العلماء صورة لوجه شخص ثم عرضوا على المريض الصورة على شاشة الكمبيوتر بينما كان ينظر إلى الوجه الحقيقي لنفس الشخص.