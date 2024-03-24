مقتل وإصابة 5 في هجوم صاروخي واسع النطاق على سيفاستوبول الروسية

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق على المدينة مساء أمس.

جاءت تصريحات رازفوزاييف في بيان عبر تطبيق "تليجرام" أوضح فيه: "بسبب سقوط شظية صاروخية على أحد المنازل في يالطا، توفي أحد سكان سيفاستوبول والذي يبلغ من العمر 65 عاما، أقدم تعازي الحارة لعائلته وأصدقائه، ستوفر حكومة سيفاستوبول، بناءً على تعليماتي، كل ما يلزم من مساعدة".

وأشار حاكم المدينة إلى إصابة 4 أشخاص نتيجة الهجوم، قائلًا إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في سيفاستوبول يوم السبت الساعة 22.44 بتوقيت موسكو، وأنه تم إسقاط أكثر من 10 صواريخ. وسقطت الشظايا في مناطق متفرقة من المدينة.

وفي وقت سابق، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، تورط أوكرانيا في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية بالكامل.

وقال واتسون لوكالة "رويترز" أمس السبت، "يتحمل تنظيم "داعش" المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم. ولا يوجد أي تورط من قبل أوكرانيا".

وقالت واتسون، إن الحكومة الأمريكية تلقت في مارس معلومات حول هجوم إرهابي وشيك في موسكو، والذي يمكن أن يستهدف التجمعات الجماهيرية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

وأضافت أنه إلى جانب التحذير العلني للأمريكيين الموجودين في روسيا، أبلغت الحكومة الأمريكية هذه المعلومات للسلطات الروسية بموجب سياسة "التحذير الإلزامي" القائمة منذ فترة طويلة.

قال مصدر في الهيئات الأمنية المختصة، إن الأمن الروسي تلقى معلومات من الجانب الأمريكي حول تحضير هجوم إرهابي لكنها كانت معلومات ذات طبيعة عامة بدون تفاصيل.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.