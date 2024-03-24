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الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

«عانى من أزمات صحية متتالية».. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد قشطة

البوابة نيوز
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عانى الفنان محمد قشطة من أزمات صحية متتالية خلال الشهور الماضية، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، مما أدى لتدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، ونقله للمستشفى.

كما أنه تعرض لتوقف وظائف الكلى منذ أيام، وعلى إثرها دخل العناية المركزة، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، ومُنعت عنه الزيارة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وفاة الفنان محمد قشطة


توفي، منذ قليل، الفنان محمد قشطة بعد صراع كبير مع المرض، وذلك حسبما صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وصرح منير مكرم أن الفنان محمد قشطة فارق الحياة منذ قليل، ولم يتم تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة حتى الآن.

وقد تعرض الفنان محمد قشطة؛ لأزمة صحية منذ شهور، بدأت بسقوطه في الحمام، وإصابته بجلطة في المخ إلى جانب معاناته من مشاكل في الضغط وتعرضه مؤخرًا لكسر في الفخذ، وخضوعه لعملية جراحية.

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