افتتاح بطولة الملك الرمضانية لكرة السلة بالسويس

افتتح مركز شباب المدينة بمحافظة السويس، بطولة الملك الرمضانية لكرة السلة على كأس المرحوم هانى سيد شحاتة بالتعاون مع منطقة السويس لكرة السلة، اليوم السبت، بملعب المركز بحي الأربعين.

جاء ذلك بحضور منى قاسم مدير إدارة الأربعين بمديرية الشباب والرياضة بالسويس وسيد خطاب رئيس مجلس إدارة المركز ووائل محمد نائب رئيس مجلس إدارة المركز وعمرو كمال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وإبراهيم بطرس مدير المركز وعدد من قيادات الرياضة داخل المحافظة.

وبدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم وبعدها تم عرض الفرق المشاركة فى بطولة الملك الرمضانية والبالغ عددها 20 فريقا .

ومن جانبه قال الكابتن سيد خطاب، إن كرة السلة احد الألعاب التى يشتهر بها المركز من السبعينات وخرجت أجيال لعبوا فى أندية الدوري الممتاز ومنتخب مصر فى كافة المرحلة العمرية .

وأضاف المهندس سيد خطاب، أن البطولة تضم ٣ مراحل وفئات عمرية، الأولى سن مفتوح "الدرجة الأولى" والثانية شباب "ناشئين" والثالثة بنات "ناشئين"، مضيفًا أن البطولة تحت رعاية منطقة السويس لكرة السلة ويديرها حكام من المنطقة.