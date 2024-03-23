رسميًا.. وزير الرياضة يتسلم راية تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

استلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم راية تنظيم مصر للنسخة الرابعة عشرة من دورة الألعاب الأفريقية والتى سوف تنظمها مصر فى ٢٠٢٧.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الريادة للرياضة المصرية بأفريقيا، مضيفًا أننا أصبح لدينا من الخبرات فى تنظيم البطولات العالمية والقارية التى تجعل أي حدث تنظمه مصر دائما ما يخرج بصورة رائعة ، كما اصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية جعلها قبلة لاستضافة كبرى الأحداث القارية والعالمية على المستوى الرياضي.

وأثنى وزير الرياضة على النتائج المميزة التى حققتها المنتخبات المصرية فى تلك الدورة وذلك على الرغم من ان البعثة هى الاقل من حيث عدد المشاركين فى البطولة الحالية عن الدورات السابقة إلا أننا استطعنا أن نعادل الرقم القياسي والمدون باسم مصر بإحرازنا لعدد "102" ميدالية ذهبية فى تلك البطولة أسوة بمثيلتها والميداليات الذهبية التى حققتها مصر فى الدورة السابقة بالرباط ٢٠١٩ ، وارجع الدكتور اشرف صبحي هذا الاداء الى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين المصريين والذي يتواكب مع عهده تحقيق الرياضة المصرية للعديد من الانجازات الرياضية الغير مسبوقة على مستوي المنتخبات القومية والفرق بجميع الألعاب الرياضية .

فيما عبر وزير الرياضة بغانا مصطفى يوسف عن سعادته بتنظيم مصر للدورة القادمة مؤكدًا على ثقته فى خروج مصر بتنظم رائع مثلما عودتنا مصر فى استضافتها لكبرى البطولات وبخروج التنظيم بصورة مشرفة لمصر .

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فردا بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة

واستطاعت مصر أن تختتم الدورة الثالثة عشر بغانا متصدرة للترتيب باجمالى ميداليات بلغ " 191 " ميدالية متنوعة

"102" ميدالية ذهبية ، "47 " ميدالية فضية، " 42" ميدالية برونزية .