غدًا.. "المرأة والإعلام وتحديات العصر" بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ ومن خلال لجنتى الشباب والإعلام ندوة بعنوان "المرأة والإعلام وتحديات العصر" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والتى تنظمها لجنة الشباب ومقررتها الدكتورة منى الحديدي وبالتعاون مع لجنة الإعلام ومقررها الدكتور جمال الشاعر، وذلك غدا في تمام الساعة الثامنة مساءً الاحد الموافق 24 مارس 2024؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الإعلامية والكاتبة الدكتورة عبير حلمي وعضو لجنة الشباب، الدكتور جمال الشاعر الشاعر والإعلامى ومقرر لجنة الإعلام.، ويشارك بها كل من الدكتورة حنان يوسف – عميد كلية الإعلام بالاكاديمية البحرية، والمستشار خالد عابد - رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية - جامعة الدول العربية ، والدكتورة سامية قدري - أستاذ علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا بكلية البنات - جامعة عين شمس، وشويكار خليفة – رائدة الرسوم المتحركة والجرافيك، و الدكتورة صفية القبانى – نقيب الفنانين التشكيليين، و الدكتورة عفاف طبالة – أول رئيس لقناة النيل للدراما ورائدة صناعة الإعلام الدرامى.، والإعلامية منال هيكل – رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية، والدكتورة مى البطران - رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والدكتورة ولاء شبانة - استشارى الصحة النفسية و العلوم السلوكية مستشار المجلس القومى للطفولة و الأمومة وخبير شئون المرأة

والدكتورة هويدا عبدالمنعم - أستاذ القانون - جامعة الزقازيق.

