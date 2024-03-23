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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تفاصيل حريق عقار مدينة نصر

الحريق
الحريق
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اندلع منذ قليل  حريق  فى مبنى سكنى  بمدينة نصر وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وطلبت جهات التحقيق المختصة المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق والاستماع إلى صاحب الشقة السكنية

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل  عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .علي الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران ، فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي ، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

حريق فى مبنى سكنى بمدينة نصر اطفاء القاهرة