اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تستولى على 8 آلاف دونم بالضفة الغربية لبناء وحدات استيطانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 24 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
مذبحة إرهابية تهز الضمير العالمى.. مقتل ١١٥ شخصا فى هجوم على قاعة موسيقية بموسكو
«داعش» يتبنى العملية دون تأكيد رسمى.. اتهامات لأوكرانيا.. ونفى قاطع من كييف
إسرائيل تستولى على 8 آلاف دونم بالضفة الغربية لبناء وحدات استيطانية
«السلام الآن:» أكبر عملية استيلاء على الأراضى الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو
خلاف حول المدينة الفلسطينية.. «نتنياهو» لـ «بلينكن:» لا يمكن هزيمة حماس دون دخول رفح
تضليلية ومتواطئة مع الاحتلال.. فيتو روسى صينى يجهض مشروع قرار أمريكى بشأن غزة
صدمة فى المملكة المتحدة.. الأميرة كيت تعلن إصابتها بالسرطان.. والملك تشارلز: فخور بشجاعتها
الفلبين تتهم الصين باستهداف سفينة إمداد متجهة لجزيرة متنازع عليها
اتفاق جديد يجنب الولايات المتحدة الإغلاق الحكومى لتجنب شلل الإدارات
خيمة البوابة
أيمن سلامة: «المتحدة» أعادت الأعمال الهادفة للدراما.. وتحارب الإسفاف
محمود سعيد.. من القضاء إلى شاطئ الفن
معركة مجتمعية دفاعا عن حقوق المرأة وحريتها وتقدمه