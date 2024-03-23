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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تستولى على 8 آلاف دونم بالضفة الغربية لبناء وحدات استيطانية

البوابة
البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 24 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مذبحة إرهابية تهز الضمير العالمى.. مقتل ١١٥ شخصا فى هجوم على قاعة موسيقية بموسكو

«داعش» يتبنى العملية دون تأكيد رسمى.. اتهامات لأوكرانيا.. ونفى قاطع من كييف

إسرائيل تستولى على 8 آلاف دونم بالضفة الغربية لبناء وحدات استيطانية

«السلام الآن:» أكبر عملية استيلاء على الأراضى الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو

خلاف حول المدينة الفلسطينية.. «نتنياهو» لـ «بلينكن:» لا يمكن هزيمة حماس دون دخول رفح

تضليلية ومتواطئة مع الاحتلال.. فيتو روسى صينى يجهض مشروع قرار أمريكى بشأن غزة

صدمة فى المملكة المتحدة.. الأميرة كيت تعلن إصابتها بالسرطان.. والملك تشارلز: فخور بشجاعتها

الفلبين تتهم الصين باستهداف سفينة إمداد متجهة لجزيرة متنازع عليها

اتفاق جديد يجنب الولايات المتحدة الإغلاق الحكومى لتجنب شلل الإدارات

خيمة البوابة

أيمن سلامة: «المتحدة» أعادت الأعمال الهادفة للدراما.. وتحارب الإسفاف

محمود سعيد.. من القضاء إلى شاطئ الفن

معركة مجتمعية دفاعا عن حقوق المرأة وحريتها وتقدمه

البوابة
أوكرانيا مذبحة إرهابية البوابة إسرائيل غزة رفح الاحتلال