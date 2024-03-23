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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محمد بن زايد يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عقب انتهاء المباحثات المصرية الإماراتية اليوم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من مطار القاهرة الدولي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي محمد بن زايد