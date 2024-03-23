رئيس باكستان في عيد استقلال بلاده: نشعر بقلق عميق إزاء القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء

قال آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية إن يوم الاستقلال الذي يوافق 23 مارس تاريخ عظيم لبلاده في تحقيق المصير مشيرًا إلى أنه وضع الأساس لإنشاء مستقبل الباكستانيين معلقا: “دعونا نفكر في رحلتنا ونحتفل بإنجازاتنا، ونؤكد من جديد التزامنا نحو باكستان مزدهرة وموحدة”.

وأضاف قائلا: عندما نعود إلى صفحات التاريخ نتذكر رؤية وتصميم أجدادنا، كان قرار باكستان لعام 1940 بمثابة نقطة تحول حاسمة، حيث حدد المسار لتأسيس باكستان في 14 أغسطس 1947. واليوم، نكرم الالتزام والتضحيات التي قدمها القائد الأعظم محمد علي جناح ورفاقه الذين عملوا بلا كلل. نحو تحويل حلم العلامة الدكتور محمد إقبال إلى واقع.

وتابع: “لقد ضمنت قواتنا المسلحة والإدارة المدنية والشرطة ووكالات إنفاذ القانون بالتزام لا يتزعزع سلامة وأمن وسيادة أمتنا، إن دورهم المنتصر في الحرب التي استمرت عقدين من الزمن ضد الإرهاب والاستجابة السريعة لنداء الواجب في أوقات الكوارث الطبيعية، والمساهمة في بعثات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم، يعكس التزامنا الثابت بالسلام العالمي والتعايش السلمي”.

واستكمل: “دعونا نعترف أيضًا بالتضحيات التي لا مثيل لها لإخواننا الكشميريين، سواء أثناء الحركة الباكستانية أو في النضال المستمر من أجل حرية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني. ويعاني شعب جامو و كشمير المحتلة من أسوأ أشكال القمع والإرهاب الذي ترعاه الدولة على أيدي قوات الاحتلال الهندية، والتي تفاقمت بسبب أجندة الهندكة، والتي تجسدت في الإلغاء الأحادي للمادتين 370 و35أ. إن مفتاح السلام الدائم في جنوب آسيا هو حل النزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وباكستان، من جانبها، ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم المعنوي والدبلوماسي حتى يحصل الشعب المضطهد على حقه في تقرير المصير”.



وتطرق إلى القضية الفلسطينية قائلا: وبالمثل، تشعر باكستان بقلق عميق إزاء القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء والهجمات المستمرة على المؤسسات التعليمية والمستشفيات من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وتظل باكستان ثابتة في دعمها المبدئي لإنشاء دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة والمتصلة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.



واختتم قائلا: وبروح يوم باكستان، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالديمقراطية والعدالة والمساواة. إنني أحث كل واحد منكم على المشاركة بنشاط في عملية بناء الأمة؛ احتضان قيم العمل الجاد والنزاهة والرحمة. ومعًا، متحدين، سنتغلب على العقبات ونرسم مسارًا نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لباكستاننا الحبيبة.