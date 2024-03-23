ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 5 أطفال في انهيار سقف منزلهم بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في حادث مروع هز منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، أصيب خمسة أطفال جراء انهيار سقف خشبي في منزلهم. الحادث وقع في دائرة مركز شرطة أوسيم.

وفور تلقي المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة حول انهيار السقف، هرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان على الفور، تبين أن سقف المنزل الخشبي قد انهار بشكل مأساوي، مما أسفر عن إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة.

الأطفال المصابون تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، فيما باشرت الجهات الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

اسباب الحادث إشارة من غرفة عمليات النجدة الجهات الأمنية 5 اطفال أجهزة الأم أجهزة الأمن بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة انهيار سقف منزل النيابة العامة حادث مروع مركز شرطة أوسيم مباحث مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة