لجنة المرأة نقابة الصحفيين: احتفالية عيد الأم.. الأربعاء المقبل



تنظم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين احتفالية عيد الأم لهذا العام يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس 2024م فى تمام الساعة 8:30 مساءً بالقاعة الكبرى فى الدور الرابع بمقر النقابة.

يأتى هذا الاحتفال كتقليد جديد لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، حيث قامت كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية، وذلك بخطاب رسمى به حيثيات الاختيار دون تدخل من اللجنة.

ومن المقرر أن يتضمن الاحتفال أيضًا تكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار، والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعطاء.

