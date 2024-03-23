البنك التجاري الدولي يرفع العائد على الشهادات الثلاثية لـ 24%

رفع البنك التجاري الدولي العائد على الشهادات الثلاثية بواقع 2% ليصل أعلى عائد إلى 24% يصرف شهريا.

وكشفت البنك أن الحد الادني لشراء الشهادة للشريحة الأولى بعائد 24% سيكون بداية من 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه وذلك بدلا من 22%.

ويقدم البنك شهادات ثلاثية أخري بعائد 23% بدلا من 21% بحد أدني بداية من مليون جنيه .

كما يقدم البنك شهادة أخري تبدأ من 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 22% شهري بدلا من 20%.

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.