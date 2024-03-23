الثلاثاء المقبل.. بدء عرض "خالد نور وولده نور خالد"

تبدأ قنوات “إم بي سي مصر” عرض مسلسل الكوميديا والفانتازيا “خالد نور وولده نور خالد” من بطولة شيكو وكريم عبد العزيز، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر الحساب الرسمية لمجموعة “MBC” الملصق الدعائي لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، ويظهر عليه أبطاله شيكو وكريم محمود عبد العزيز وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي ودنيا سامي، وكُتب عليه: "عرض أول و حصري خالد نور وولده نور خالد، ابتداءً من 15 رمضان الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر، حصريا على قناة MBC مصر".

تدور أحداث مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” حول شخصية خالد نور (كريم عبد العزيز)، الذي يُجبر على واقع جديد حيث يجد نفسه في نفس عمر ابنه نور خالد (شيكو).