مائل للدفء مع رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ودافىء علي جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاحد امطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى ومدن القناة والصحراء الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من محافظة البحر الاحمر علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغري 15 درجة .