معهد الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة حول استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل حول "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث العلمية".

وقال الدكتور عبد الوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الورشة استهدفت التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين ومدى تأثيره على النشر العلمي وجودة الأبحاث، وتناولت العديد من الموضوعات الهامة والتي منها: التعريف بأهمية ومفهوم الذكاء الاصطناعي، وأهم أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتحسين الكتابة العلمية والترجمة واستخلاص المعلومات مثل: برنامج ChatGPT والذي يستخدم لتحسين صياغة المحتوى الخاص بالبحوث والدراسات البحثية، والذي يعمل أيضا على إعادة الصياغة بالكامل وبشكل احترافي، وتلخيصها وترجمتها، وبرنامج Scite الذي يساعد في الحصول على إستشهادات مرجعية موثقة من بحوث حقيقية، وغيرها من الأدوات التي تساعد الباحث على الكتابة العلمية الدقيقة.

وتوصلت الورشة من خلال المناقشات لتوصيات حول استخدام الذكاء الاصطناعي منها: ضرورة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، ضرورة إدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجه الباحثين عند توسع أنشطتها المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي منها زيادة المخاطر المتعلقة بالأخلاقيات المهنية، وان يكون الباحث هو المرجع الأساسي في العملية البحثية وان تظل هذه الأدوات عوامل مساعدة.

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