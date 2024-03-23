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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن عامين بتهمة القيام أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار  .

كان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات قيام 3 أشخاص  بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة و تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم أثناء  قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على  حفرة قطرها 5×4 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب.


وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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