السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن عامين بتهمة القيام أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار .

كان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة و تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها 5×4 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.