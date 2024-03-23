سلطنة عُمان تُدين الهجوم الإرهابي في روسيا

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي المُسلّح الذي وقع في قاعة "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وعبّرت سلطنة عُمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.