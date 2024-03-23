نبيل عبد السلام يدلي بصوته في انتخابات المحامين.. ويؤكد: اليوم هو تحديد مصير النقابة

أدلى نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات النقابة العامة.

وقال نبيل عبد السلام في تصريحات صحفية له، إن اليوم قضية المحامى المشتغل، صاحب الحق، من يدفع من وقته وعمره زمنه، منذ وقت دخوله النقابة، وعليه المشاركة والتواجد على الأرض لأنها قضيته، التي يجب أن يدافع عنها وعن قيم نقابة المحامين التي تمثل بيت المحامين جميعهم.

وتابع "عبد السلام" أن المراهنة الآن على المحامين المشتغلين، والصراع الآن بين المشتغلين وغير المشتغلين، إما أن يُثبت المحامين المشتغلين أنهم أصحاب قضية وأصحاب ملف وأصحاب رؤية، أو يحدث العكس وهذا ما لا أتمناه.

واستكمل نبيل عبد السلام: "أنا واحد من المحامين أصحاب الروب والملف، الذى يحمل هموم المهنة، ويُدرك أن القتال والعمل داخل النقابة يُعيد إليها القوة ويعيد إليها العزة ويعيد إليها الكرامة، وتستعيد نقابة المحامين دورها القومى والوطنى، وتستعيد دورها مع المحامى الشاب والشيخ، وتستعيد دورها مع الوطن كله، وتصبح القبلة التى يتجه إليها كل المصريين كشعب، وكل العالم العربى، باعتبار أن نقابة المحامين المصرية تعتبر بيت العرب، لأن نقيب المحامين فى مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب".

وذكر نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أن المسألة جديرة بأن يتفاعل المحامين، جديرة بأن يشاركوا، جديرة بأن يتواجدوا يوم واحد فى قضية واحدة، نحدد فيها مصيرنا إما أن تعود نقابة المحامين للمحامين المشتغلين أو تذهب إلى غير المشتغلين.