البحيرة تستقبل الربيع بطقس مستقر

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 23 مارس 2024، استقرارًا في الأحوال الجوية تزامنًا مع بدء فصل الربيع وفقًا لإعلان هيئة الأرصاد الجوية بانتهاء فصل الشتاء فلكيًا.

حالة الطقس اليوم السبت

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة علي محافظة البحيرة، خلال الـ 24 ساعة القادمة، حيث من المتوقع سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة وتستمر لمدة 48 ساعة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال.

وحذرت الهيئة، في بيان صادر لها، المواطنين والمسافرين بتوخي الحذر لوجود الأتربة العالقة. وخاصة على الطرق الصحراوية.

توقعت الهيئة، أن تشهد محافظة البحيرة، اليوم طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 1 متر إلى 1.50 متر، وسرعة الرياح نحو 22 كيلو مترا فى الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأفادت الهيئة، في بيان لها بأن تكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.