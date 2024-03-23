شاهد.. تريلر فيلم الرعب "Beetlejuice"

طرحت استديوهات “وارنر بروس” الترفيهية الإعلان التشويقي لفيلم الرعب والإثارة “Beetlejuice Beetlejuice” للمخرج تيم برتون، والمقرر طرحه في 6 سبتمبر المقبل بصالات السينما.

صدر الجزء الأول عام 1988، وبلغت حصيلته 75 مليون دولار في صالات السينما حول العالم. دارت أحداث الفيلم حول زوجين سعيدين يتعرضان لحادث سيارة قاتل وينجوان منه ويعودان إلى منزلهما، ويكتشفان أنهما شبحان، وبعد فترة يُباع منزلهما ويقرران إخافة الملاك الجدد من دون جدوى، فيقرران استقدام شبح أقوى (بيتلجوس) يعمل كطارد للبشر، إلا أن هذا الشبح يكون له أهداف أخرى غير التي استقدم لها.

في الجزء الجديد، يعود الشبح بيتلجوس في مغامرة جديدة. ويشارك في بطولته تيم كافانا، كريستوفر سي. جيمس، آرثر كونتي، فيليب كيتس، جوليانا يازبيك، جياني كالشيتي.