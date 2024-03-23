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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

انطلاق انتخابات نقابة المحامين

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
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انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، عقب انتهاء المدة المقررة لعضوية المجلس الحالي.

وتُجرى العملية الانتخابية على جميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدا، يُخصص منها 3 مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدا تتوزع على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، داخل 488 لجنة اقتراع على مستوى المحافظات بداخل مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة والنقابات الفرعية البالغ عددها 37 نقابة، وذلك تحت إشراف قضائي من جانب هيئة النيابة الإدارية، حيث يتولى المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين 322 ألفا و152 محاميا، ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور.. فيما يتنافس 253 مرشحا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.

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