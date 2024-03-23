ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارتين إصابة 3 آخرين الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن انتقلت الأجهزة الأمنية امن الجيزة النيابة العامة بطريق الواحات بمديرية أمن الجيزة شخصين مصرعه طريق الواحات