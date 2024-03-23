مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات في الجيزة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.