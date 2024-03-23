اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 22

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمى والصغرى 15 درجة.