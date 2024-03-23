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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

ثلاثة رهبان جدد لدير يوحنا الحبيب

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أقيمت بدير السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب العامر اليوم، صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.
 حيث قام الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والمشرف على دير الحبيب برهبنة الثلاثة إخوة طالبي الرهبنة فجر اليوم.
والرهبان الجدد هم:
- الراهب شاروبيم الحبيب 
- الراهب سيرافيم الحبيب 
- الراهب إبراهيم الحبيب 
ثم بعد ذلك تم قبول اثنين من طالبي الرهبنة والباسهم الجلباب البيضاء بيد المطران.

ثم بعد ذلك قام الأنبا مقار بصلاة القداس الإلهي مع مجمع رهبان الدير.

أقباط أقباط الإرثوذكس رهبان