ثلاثة رهبان جدد لدير يوحنا الحبيب

أقيمت بدير السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب العامر اليوم، صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.

حيث قام الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والمشرف على دير الحبيب برهبنة الثلاثة إخوة طالبي الرهبنة فجر اليوم.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب شاروبيم الحبيب

- الراهب سيرافيم الحبيب

- الراهب إبراهيم الحبيب

ثم بعد ذلك تم قبول اثنين من طالبي الرهبنة والباسهم الجلباب البيضاء بيد المطران.

ثم بعد ذلك قام الأنبا مقار بصلاة القداس الإلهي مع مجمع رهبان الدير.