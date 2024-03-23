فلسطين.. انتشال خمسة شهداء بينهم أربعة أطفال جراء قصف إسرائيلي لمنزل شمال رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، نقلًا عن الدفاع المدني الفلسطيني، أن رجال الدفاع المدني، انتشل خمسة شهداء فلسطينيين بينهم أربعة أطفال، كما انتشل 7 جرحى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل يعود لعائلة "كوارع" شمال رفح الفلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف على محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت منطقة ميراج شمال شرق مدينة رفح الفلسطينية، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات في محيط مدينة الأسرى شمال مخيم النصيرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، بالصواريخ الجوية والمدفعية المكثفة، وباستخدام الطائرات المسيرة بشكل مستمر في شوارع وأحياء المدن والقرى الفلسطينية، فتزايد عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الاستهدافات المتواصلة على الفلسطينيين المدنيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 32،070 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 74،298 جريح، في حصيلة غير نهائية.