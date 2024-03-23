الملك سلمان يعزي الرئيس الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد الهجوم الإرهابي على المول التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ".

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري.

وأعلن الأمن الروسي، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القبض على شخص مشتبه فيه قرب مركز "كروكس سيتي هول" أنه كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي، ويتم التحقيق معة الآن لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابي.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان على علم بما حدث في المول التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، منذ اللحظات الأولى من وقوع الحادث الإرهابي، ويتابع الرئيس الروسي مستجدات الحادث لحظة بلحظة.