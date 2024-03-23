روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مول تجاري في موسكو إلى 62 قتيلا

أفادت قناة الحدث الإخبارية، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام روسية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مول تجاري في العاصمة الروسية موسكو إلى 62 قتيلا وعدد كبير من المصابين.

ومنذ قليل، أعلن وزير الصحة الروسي، أن عدد المصابين بالإصابات الخطيرة في الهجوم الإرهابي على المول التجاري بموسكو يصل إلى 60 مصابًا في حالة خطيرة.

وأوضح، أنه تم نقل أكثر من 115 مصابًا إلى المستشفى منهم 8 أطفال بعد الهجوم الإرهابي في المول التجاري "كروكوس سيتي" بموسكو.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط 40 قتيلا وإصابة أكثر من 100 شخص.

وأعلن الأمن الروسي، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القبض على شخص مشتبه فيه قرب مركز "كروكس سيتي هول " أنه كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي، ويتم التحقيق معة الآن لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابي.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان على علم بما حدث في المول التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، منذ اللحظات الأولى من وقوع الحادث الإرهابي، ويتابع الرئيس الروسي مستجدات الحادث لحظة بلحظة.