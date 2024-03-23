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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات أمريكية بريطانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات عنيفة ومكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتم تحديد مواقع تلك الاستهدافات حتى الآن.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت بطائرتها 6 هجمات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدفت 4 غارات منطقة عطان بمديرية الوحدة، كما نفذت الطائرات الأمريكية والبريطانية غارتين على منطقة النهدين. 

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثي، أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة، نفذت هجوم على مزرعة سرد في منطقة الكدن شرقي الحديدة، ولم يتم الابلاغ عن ضحايا حتى الآن نتيجة تلك الاستهدافات.

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