أمين عام الأمم المتحدة يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في موسكو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على المول التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط 40 قتيل وإصابة أكثر من 100 شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أنها أرسلت أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث، وعدد كبير من سيارات الإسعاف.

كما دعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى إدانة الحادث الإرهابي بالمركز التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر حسابها "تليجرام"، أنها تلقت اتصالات من مواطنين عاديين من مختلف دول العالم، يعبرون عن تعازيهم في ضحايا الهجوم الإرهابي على المول التجاري في موسكو ويدينون هذه العملية بشدة.