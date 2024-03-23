رئيس حي العمرانية يتابع تعريفة الركوب للجمهور بموقف النقل الجماعي

قام، أمس الجمعة، اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، بالمرور على موقف النقل الجماعي؛ لمتابعة سير العمل والتأكد أنه لا يوجد تلاعب بتعريفة الركوب للجمهور، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.



وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبنرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.



وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه «راشد» الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد المحافظ على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.