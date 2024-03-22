رئيس فنزويلا يدين الهجوم الإرهابي بموسكو

أعرب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ، عن أشد الإدانة للهجوم المسلح الوحشي الذي ارتكب اليوم ضد المدنيين الأبرياء في مركز معارض كروكوس سيتي هول في موسكو.

كما تقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي وغير المبرر.

وأعرب نيكولاس عن تضامنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته وجميع شعب الاتحاد الروسي الشقيق. وأضاف نيكولاس نحن على يقين من أنهم سينجون معًا من هذه اللحظة المريرة.

وتؤكد الحكومة البوليفارية من جديد، في إطار "دبلوماسية السلام" التي تتبعها، أن السلام هو الطريق والمصير الوحيد للإنسانية، وتؤكد من جديد التزامها بمكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب والتعصب وخطاب الكراهية، التي تنتشر على نحو متزايد في مختلف أنحاء العالم والمنصات الدولية.