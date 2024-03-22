الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في موسكو

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص الأبرياء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مشددة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق، وإلى أسر وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.