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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مأساة في منشأة القناطر.. عاطل ينهي حياته أمام القطار بسبب أزمة نفسية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهي عاطل حياته أمام القطار لمروره بأزمة نفسية بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بمنطقة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود" 40 سنة، عاطل، وبسؤال شقيق المتوفي أفاد بإقدام شقيقه على إنهاء حياته أمام القطار بسبب معاناته من أزمات نفسية ولم يشتبه في وفاته جنائيًا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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