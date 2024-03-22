إفريكسيم: تعزيز أكبر للتجارة الإفريقية عبر منصة مانسا

كشف بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" ، عن اعتماد البنك منصة مانسا الرقمية المتخصصة في تعزيز التجارة الإفريقية، مؤكدا أنها تعد الحل لبعض التحديات خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع الكيانات المصرفية المراسلة

أضاف " أوراما" في تصريحات له علي هامش حصول المنصة علي شهادة الأيزو، أن المؤسسات التمويلية الدولية انسحبت من بعض البلدان الإفريقية بسبب عدم كفاية البيانات حول الكيانات الأفريقية والتكلفة الكبيرة للامتثال، موضحا أن إفريسكيم نجح في تحقيق تلك المعايير عبر مانسا حيث تساعد العملاء بين كيانات الأعمال الأفريقية .

اوضح أن المنصة تركز بشكل خاص على الصادرات ذات القيمة المضافة من أفريقيا، من خلال العمل كمصدر مركزي للبيانات الأساسية اللازمة لإجراء العناية الواجبة للعملاء بشأن الكيانات الأفريقية والمؤسسات المالية والشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اشار الي مبادرة مانسا الرقمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تعملان معًا لتعزيز التجارة البينية الأفريقية وروابط التجارة العالمية، إذ تهدف الشراكة إلى القضاء على عدم تناسق المعلومات، ومعالجة إزالة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية الأفريقية، وتبديد التصورات السلبية غير المدروسة حول ممارسة الأعمال التجارية مع أفريقيا، من بين مبادرات أخرى. .

أضاف أن إفريكسيم طرح مؤخرًا بوابة التجارة الأفريقية (ATG)، والتي تعمل كسوق للأعمال الرقمية للبنك.

