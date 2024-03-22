إطلاق نار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو

أفاد مراسل "سبوتنيك" اليوم الجمعة، بوقوع هجوم مسلح في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار في قاعة للحفلات الموسيقية.

وقع إطلاق النار في قاعة "كروكوس سيتي" بينما كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب أي من أعضاء الفرقة بأذى.

اقتحم 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة الطابق الأرضي من القاعة وفتحوا النار من أسلحة آلية، ثم ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

أثار الحادث حالة من الهلع بين المتواجدين في مركز التسوق، حيث تم إخلاء المبنى من الزوار والموظفين.

وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".